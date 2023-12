Pavimentação da Rota Panorâmica perto do fim

Trecho de 7,5 quilômetros pertencentes ao município de Canela estará todo pavimentado em breve

Nesta quarta-feira (13.12) foi iniciada a pavimentação do trecho de 1.020 metros que resta para conclusão deste serviço na Rota Panorâmica. Nesta etapa são 7,5 quilômetros que ligam Canela à Três Coroas e será mais uma via alternativa para o Vale do Paranhana.

A empreiteira segue com os serviços nesta quinta e sexta-feira e os trabalhos se prolongaram ao longo do tempo devido a uma série de intervenções que tiveram que ser executadas no local.

A Secretaria de Trânsito, Transporte e Fiscalização já realizou um estudo para colocação de defensa metálica (guard rail) e toda a sinalização viária necessária. A obra foi orçada em mais de dez milhões de reais.

UMA IMPORTANTE ROTA PARA O TURISMO

A Rota Panorâmica será uma alternativa para ligar o Vale do Paranhana com a Região das Hortênsias. Além da mobilidade será uma alternativa ao fluxo da RS-115, já que a rodovia tem aproximadamente 24 quilômetros entre Canela, da esquina das ruas São João e Godofredo Raymundo, onde inicia a rodovia municipal Arnaldo Opptiz, no bairro Eugênio Ferreira, até o entroncamento da Rua Brasil com a RS-115, na localidade de Linha Café, em Três Coroas.

TRECHO DE TRÊS COROAS TAMBÉM SERÁ PAVIMENTADO

No mês de novembro o prefeito Constantino Orsolin participou da assinatura do Termo de Início de Obra do trecho da Rota Panorâmica pertencente a Três Coroas. Serão aproximadamente 7,5 km de asfalto com um investimento de cerca de R$ 15 milhões. “A serra vai ganhar uma grande opção de entrada e saída, fortalecendo o turismo regional que é a nossa essência”, comentou Constantino Orsolin. O investimento valorizará os empreendimentos turísticos que existem na região como parques, vinícolas, rafting e agroindústrias.