Polícia Civil prende foragido e apreende plantas de maconha, em Gramado

A Polícia Civil de Gramado cumpriu um mandado de busca e apreensão nesta quinta-feira (14), na localidade de Caraha, prendendo um foragido e apreendendo três recipientes com cultivo de plantas de maconha.

A seção de investigação do órgão policial tinha informações acerca do envolvimento do investigado com o tráfico de drogas, o que embasou a representação pelo mandado de busca e apreensão.

A Delegada Fernanda Aranha ressalta que a ação policial visa ao combate permanente ao tráfico de drogas no Município, inclusive no interior.

O investigado ostenta inúmeros antecedentes policiais e, após os trâmites legais da lavratura da prisão em flagrante, será encaminhado ao sistema prisional.