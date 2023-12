UCS Sênior Hortênsias promove exposição Pétalas em Foco: um olhar fotográfico para as flores

Estudantes exploraram diferente técnicas e desenvolveram suas potencialidades na fotografia floral

Os alunos da disciplina de Fotografia Digital do programa UCS Sênior no Campus das Hortênsias, em Canela, promovem, até 31 de janeiro, a exposição Pétalas em Foco: um olhar fotográfico para as flores. A visitação é gratuita e aberta à comunidade diariamente, das 10h às 18h, na Estação Campos de Canella – a Rua Coberta.

As obras mergulham no universo de cores vibrantes, texturas intrincadas e composições únicas das flores, que o público poderá testemunhar a partir do comprometimento dos alunos-fotógrafos em aprimorar suas habilidades. O projeto, desenvolvido durante o segundo semestre deste ano, explora desde técnicas como a macrofotografia detalhada, que destaca a delicadeza de uma única pétala, até composições criativas que brincam com luz e sombra, conferindo uma dimensão única às flores.

O professor de Fotografia Digital, João Mendes Neto, pontua que cada imagem vai além da representação floral, já que ao longo das aulas foram apresentadas diferentes abordagens e fotógrafos que trabalharam o tema, desde a maneira mais tradicional até a mais contemporânea. “O interessante é que quando pedi para fazerem os ensaios, cada um escolheu modos distintos de criação, com releituras das estéticas que mais lhe agradaram. A minha expectativa como professor do programa UCS Sênior é perceber o incremento da autoestima dos alunos ao exibirem suas produções e serem reconhecidos. Isso vale muito para o grupo”, explica.