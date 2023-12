Alfredo Schaffer deixa a Secretaria de Meio Ambiente para assumir cadeira no Legislativo

Biólogo Leandro Pereira Heidtmann é o novo secretário titular da pasta

A Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo de Canela passou por uma troca no seu comando nesta sexta-feira (15). Ocupando o cargo de secretário titular da pasta desde maio de 2022, Alfredo Schaffer deixa o posto para assumir sua cadeira na Câmara de Vereadores de Canela. Em seu lugar foi empossado o até então secretário Adjunto Leandro Pereira Heidtmann, biólogo por formação graduado pela FURG – Universidade Federal do Rio Grande.

Alfredo despediu-se da equipe nesta manhã, afirmando que sai com o sentimento de dever cumprido. “Neste período conseguimos reestruturar vários aspectos administrativos aqui na pasta, dando andamento em grandes projetos que são importantíssimos para nossa cidade. Agradeço a cada servidor pela dedicação e profissionalismo e sigo junto com vocês, agora na casa ao lado, auxiliando naquilo que for necessário. Tenho convicção de que o Leandro está pronto para assumir esse desafio junto com vocês servidores”, comentou Alfredo.

Já o novo secretário destaca que a proposta é dar continuidade no trabalho que vinha sendo desenvolvido. “Temos pautas importantes em andamento como o novo Plano Diretor e o Plano de Saneamento. Vamos seguir a mesma linha de gestão que o Alfredo estava executando, aliando conhecimento técnico com a prática para que a Secretaria continue atingindo suas metas e objetivos, entregando serviços de qualidade à população”, comenta o secretário Leandro Heidtmann, que atua na Prefeitura de Canela desde março deste ano.