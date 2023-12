CCJ-R realiza reunião para trazer resoluções quanto ao repasse do Transporte Universitário

Nesta semana foi realizada uma audiência pública sobre o Projeto de Lei Ordinária 81/2023, que “Regulamenta e disciplina a concessão de subsídios aos estudantes de nível técnico e superior do município de Canela, e dá outras providências.”.

A reunião foi presidida pelo vereador Jerônimo Terra Rolim, representando a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, a qual também participam as vereadoras Carla Reis e Carmen Lúcia Seibt de Moraes. Além da CCJ-R, a vereadora Emilia Fulcher também se fez presente.

Após ouvir os universitários, a Comissão convidou a contadora do município, Sra. Priscila Dorneles, para expor o teor das dúvidas levantadas nesta audiência para a CCJ.

Com as informações passadas e após debate, o vereador Jerônimo Terra Rolim irá encaminhar juntamente com a CCJ-R emendas para alterar alguns pontos que ficaram vagos no Projeto de Lei original para trazer o melhor resultado para toda a comunidade.