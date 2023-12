Um bilhão em São Francisco de Paula: Empresários apresentam projeto de Resorts da Dupla Grenal para Vice-Governador

Empreendimento deve inaugurar em 2027 em São Francisco de Paula com investimento de mais de 1 bilhão de reais e gerar mais de 400 vagas de emprego

Na última terça-feira (12) uma comitiva esteve em Porto Alegre para apresentar para o Vice-Governador do Estado Gabriel Souza o projeto de Resorts da Dupla Grenal que deve movimentar mais de 1 bilhão de reais até 2027 e gerar mais de 400 vagas de emprego em São Francisco de Paula. O empreendimento já obteve a Licença Prévia e de Instalação (LPI) com projeto arquitetônico parte ambiental aprovados pelo Município. A iniciativa é uma parceria entre a Laghetto Sports Resort, BR Resorts e Laghetto Hotéis.



A dupla de resorts contará com 461 apartamentos cada, área de lazer completa para a família, sports bar e um campo de futebol oficia. As obras estão programadas para começar em seis meses. A estrutura dos empreendimentos contará apartamentos família, premium e suíte, sendo que algumas unidades possuem terraço com vista para o campo de futebol. O complexo contará também com estrutura completa de lazer, mais de 10 quadras esportivas, como campo oficial de futebol, mini quadras, fut5, fut7, futebol de areia, futmesa, poliesportivas, tênis e beach tennis, entre outros esportes. Playground, espaços kids, restaurantes, academia, aproximadamente 1000 m2 de piscinas outdoor e indoor, wellness, coworking, sala de jogos, loja do clube, área de eventos para até 300 pessoas, memorial do clube e sports bar e arquibancada instagramável, ambos com visão para o campo. As obras estão programadas para começar em seis meses.



A agenda contou com a presença dos sócios da BR Resorts Gustavo Kinzel e Gilberto Ritzel Stobaus, da Diretora Administrativo Financeira na Laghetto Hotéis Cristiane Martenexen, do Prefeito Marcos Aguzzolli, do Secretário de Turismo, Cultura e Desporto de São Francisco de Paula Rafael Castelo Costa, do Secretário de Desenvolvimento Econômico Ernani Polo, do Secretário de Turismo Luiz Fernando Rodriguez Júnior e o Deputado Estadual Carlos Búrigo.