A escolha está nas suas mãos: é seu o poder de fazer diferente desta vez

Caro leitor, já falamos há algumas semanas atrás sobre planejamento financeiro para 2024, se você não leu busque nas edições anteriores da coluna, pois vale muito apena! Porém, o planejamento sem ação de nada vai adiantar, ele vai ser mais um papel na sua gaveta.

Essa época de final de ano as emoções estão a flor da pele, são os festejos, muitos presentes e mais as férias, entrou uma grana extra para quem tem décimo terceiro, mas as despesas tendem a ter um aumento significante também. É muito importante que as emoções sejam controladas para não gastar o dinheiro que ainda não tem, pois se a saída for passar as contas no cartão e depois pagar o mínimo da fatura, lamento te dizer que está fadado a fazer parte da lista dos brasileiros endividados do próximo ano.

As pessoas imaginam que o dinheiro está ligado à economia do país, ao emprego atual, ao talento para os negócios ou às oportunidades da vida. Apesar de concordar que, indiretamente, todos estes fatores influenciam sua vida financeira, Tiago Brunet no livro “Dinheiro é emocional” mostra que o ponto crucial são as emoções. Elas são o fator determinante do que significa dinheiro e de como você o usa. Se dinheiro é emocional, primeiro precisamos estar convictos de que somos saudáveis emocionalmente, para depois pensar em fazer e administrar recursos, isso faz sentido para você?

Mais um ano está começando e está nas suas mãos a escolha de tomar boas decisões em relação a sua vida financeira, porque passar meses trabalhando apenas para pagar boletos não me parece uma boa escolha. Afinal, você tem sonhos para realizar de curto, médio e longo prazo, mas caso não tenha, sugiro que comece a pensar neles. Normalmente quem diz não ter sonhos é uma pessoa que não tem uma vida financeira saudável e a sensação de responsabilizar as outras pessoas o as circunstâncias da vida, alivia o peso da própria responsabilidade. Pular as ondinhas na virada, comer lentilha ou usar amarelo não vai ajudar verdadeiramente, apenas se ganhar na mega (risos).

Quando falo em agir não estou dizendo que você tem que subir uma escada inteira, mas ao menos o primeiro degrau, vou te dar um exemplo, não posso investir 30% da minha receita hoje, mas tenho certeza que 1% conseguiria, porém, a sua mente vai dizer que é muito insignificante guardar isso e o hábito de poupar e investir nunca será criado infelizmente.

Então agora você já sabe que precisa tomar alguma atitude diferente em relação a sua vida financeira, porque RESULTADOS diferentes somente com AÇÕES diferentes. Pense nisso!