Autor de furto de veículo realizado em Gramado é preso no São Lucas

Na noite de domingo (18), por volta das 20h15, a Brigada Militar de Canela foi acionada, via 190, na Rua Adalberto Wortmann, no Bairro São Lucas, onde um veículo C3, de cor prata, estaria realizando direção perigosa no interior do bairro.

A guarnição foi ao endereço realizou buscas e localizaram o veículo no beco do Tricolor, onde dois indivíduos estavam desembarcando do carro. Os dois homens foram abordados, sendo constatado no sistema que o mesmo era furtado, fato ocorrido na madrugada de domingo, no Bairro Várzea Grande, em Gramado.

O homem de 30 anos, que conduzia o carro foi preso em flagrante por furto do veículo e encaminhado ao presídio de Canela.