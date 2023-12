Executivo gramadense segue processo de compra do Cine Embaixador

O Executivo Municipal segue trabalhando para adquirir ações ordinárias do Cine Embaixador a fim de alcançar o controle acionário do espaço cultural e retomar suas atividades. O processo foi iniciado em 2015, por meio de um Projeto de Lei que autorizou o Município a comprar as ações. Até agora, a Prefeitura de Gramado possui 33,9% das ações, sendo que precisa de 50% mais um para alcançar a majoritariedade.

Está em andamento, desde o dia 23 de novembro até o dia 22 de dezembro de 2023, o terceiro Chamamento Público para encontrar acionistas que estão com a documentação em dia e que têm interesse em vendê-las ao Executivo. Neste mês, também foi enviado à Câmara de Vereadores um Projeto de Lei que transforma o Cine Embaixador em uma sociedade de economia mista, sob responsabilidade da Secretaria da Cultura.

O objetivo é reativar o espaço como um equipamento cultural. “É um patrimônio de valor inestimável , que é privado e queremos tornar publico, devolvendo seu uso a comunidade”, destaca a secretária da Fazenda, Sônia Molon, que conduz o processo de compra das ações.

Foto: Ascom/PMG