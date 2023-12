Homem mata mulher a tiros e depois se suicida, em Jaquirana

Crime aconteceu no interior do município no último sábado, atos fúnebres da esposa acontecem em Canela

No trágico desfecho de uma história marcada por conflitos familiares, um homem de 52 anos, identificado como Ery Pereira de Castilhos, tirou a vida de sua esposa, Cristina Santos Fogaça de Castilhos, 46, antes de cometer suicídio. O episódio ocorreu na noite do último sábado, 16 de dezembro de 2023, na localidade da Estrada da Boa Vista, interior de Jaquirana.

A Brigada Militar recebeu um chamado do hospital municipal de Jaquirana por volta das 21h40, alertando sobre as mortes ocorridas na área rural do município. Profissionais de saúde se deslocaram para a Boa Vista, cerca de 30 km da sede do município, onde encontraram uma cena chocante: um aparente caso de homicídio seguido de suicídio.

Ambos os cônjuges foram identificados como vítimas dessa tragédia, com ferimentos causados por disparos de arma de fogo. Ery Pereira de Castilhos, o suposto autor, e Cristina Santos Fogaça de Castilhos, viveram seus últimos momentos em meio a um ambiente familiar que, agora, está mergulhado em luto e perplexidade.

Segundo relatos do filho do casal à guarnição, Ery já demonstrava revolta devido ao processo de separação, chegando a expressar a intenção de cometer atos extremos. As autoridades destacam que o desfecho trágico evidencia a necessidade de atenção a casos de violência doméstica e de separações conturbadas.

A Polícia Civil de Vacaria assumiu a investigação do caso, realizando a perícia no local do crime e colhendo depoimentos de familiares. O delegado plantonista acionou a equipe da Volante da DP de Vacaria para dar início às diligências, a fim de compreender os eventos que culminaram nessa terrível ocorrência.

Cristina Santos Fogaça de Castilhos, que possuía familiares em Canela, está sendo velada nas Capelas Máster, com o sepultamento agendado para esta manhã, no Cemitério Ecumênico de Canela.

Procure ajuda

Em meio aos desafios da vida, é crucial reconhecer que buscar ajuda é um ato de coragem e força. O suicídio é uma questão séria que afeta muitas pessoas, mas é importante lembrar que a esperança e o apoio estão disponíveis. Se você ou alguém que você conhece está enfrentando pensamentos suicidas, não hesite em procurar ajuda. No Brasil, existem canais oficiais dedicados a oferecer suporte e assistência.

Centro de Valorização da Vida (CVV):

O CVV é uma organização que oferece apoio emocional e prevenção do suicídio. Eles disponibilizam atendimento voluntário 24 horas por dia, através de telefone, chat online e e-mail. Se você precisa conversar com alguém que compreenda e esteja pronto para ouvir, o CVV está pronto para ajudar.

– Telefone: 188 (ligação gratuita)

– Site: https://www.cvv.org.br/chat/

– E-mail: atendimento@cvv.org.br

SOS Ação pela Vida:

A SOS Ação pela Vida é outra instituição dedicada à prevenção do suicídio. Eles oferecem apoio emocional por telefone e buscam promover a conscientização sobre a importância de falar sobre saúde mental.

– Telefone: 0800 570 0019 (ligação gratuita)

– Site: https://www.sosacaopelavida.org.br/

Lembre-se, procurar ajuda não é sinal de fraqueza, mas sim um passo corajoso em direção à cura. Se você conhece alguém que possa estar enfrentando dificuldades, ofereça apoio e incentive a busca por assistência profissional. A prevenção do suicídio é responsabilidade de todos nós, e juntos podemos construir uma rede de suporte capaz de salvar vidas.