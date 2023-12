Oficina de Projetos Culturais em Canela: Preparando-se para 2024 com Marco Aurélio Alves

Na próxima semana, nos dias 21, 22 e 23, o renomado psicólogo Marco Aurélio Alves, ex-presidente do Conselho Estadual de Cultura e atual presidente do Instituto Brasileiro da Pessoa, estará à frente de uma Oficina de Projetos promovida pelo Departamento de Cultura da Prefeitura Municipal de Canela. A iniciativa conta com recursos do Fundo Municipal de Cultura e tem como objetivo capacitar os participantes na elaboração de projetos destinados aos editais que serão lançados pela Prefeitura, especificamente na área cultural, utilizando os recursos das Leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc.

A oficina, que será gratuita, se estenderá por três dias, com um total de 9 horas de aulas. Marco Aurélio Alves, com sua vasta experiência no cenário cultural, fornecerá insights valiosos para os participantes, preparando-os para competirem de maneira mais eficaz nos futuros editais e contribuindo para o enriquecimento da cena cultural local.

Canela vive um momento ímpar, com um aporte significativo de recursos para a área cultural, especialmente por meio das Leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc. Essa é uma oportunidade única para artistas, tradicionalistas e todos aqueles envolvidos com ações culturais, folclóricas e artísticas na região.

Detalhes da Oficina:

Data: 21, 22 e 23 de [mês]

Horários: Quinta e sexta das 19h às 22h; Sábado das 9h às 12h

Local: Espaço Nidia Guimarães (Ao lado da Churrascaria Espelho Gaúcho)

Inscrição pelo WhatsApp (51) 98055-0088

A participação nos três dias de atividades proporcionará uma imersão completa no processo de elaboração de projetos, abordando desde a concepção da ideia até a apresentação de propostas mais consistentes e atrativas para os avaliadores.

O convite se estende a todos que desejam fortalecer a cultura local, aproveitando os recursos disponíveis para impulsionar suas iniciativas. Não perca a oportunidade de participar dessa Oficina de Projetos e preparar o terreno para um 2024 repleto de realizações culturais em Canela.