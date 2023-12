Operação Contra Pesca Ilegal: Patram atua no Sinos e Paranhana, confisca redes e liberta peixes

Na última quinta-feira, Policiais Militares do 3° Batalhão Ambiental da Brigada Militar realizaram uma operação de combate à pesca ilegal na Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos. A ação, que teve como foco a fiscalização contra a pesca predatória durante o período de defeso, abrangeu os rios do Sinos e Paranhana nos municípios de Taquara e Parobé.

Durante a operação, os policiais patrulharam aproximadamente 38 quilômetros de extensão de rios, identificando e apreendendo redes de pesca instaladas em desacordo com as regulamentações vigentes, especialmente durante o período de reprodução dos peixes. As redes apreendidas foram retiradas do ambiente aquático, e os peixes encontrados nelas foram devolvidos ao rio.

Ao todo, foram confiscados 600 metros de rede de pesca, cujos responsáveis não foram identificados durante a ação. No total, 21 peixes foram libertados, preservando assim o equilíbrio ambiental e contribuindo para a manutenção da fauna aquática na região.

A operação realizada pelos Policiais Militares do 3° Batalhão Ambiental reforça o compromisso das autoridades em coibir práticas ilegais que ameacem a biodiversidade e a sustentabilidade dos recursos naturais, garantindo a preservação dos ecossistemas locais. A comunidade é incentivada a colaborar denunciando atividades suspeitas que possam comprometer o meio ambiente.