Policiais Militares do 3° Batalhão Ambiental resgatam animais silvestres em Canela

Na tarde deste último sábado (16), os Policiais Militares do 3° Batalhão Ambiental da Brigada Militar de Canela demonstraram heroísmo ao realizar o resgate de animais silvestres encontrados por populares no município de Gramado.

O salvamento envolveu três filhotes de Gambá, um filhote de Gralha Azul e uma Tiriba, todos nativos da região. Sensibilizados pela situação dos animais, os policiais prontamente efetuaram o recolhimento, garantindo a segurança e o bem-estar dos bichinhos.

Os animais resgatados serão encaminhados a atendimento veterinário, onde passarão por avaliação e receberão o tratamento adequado. Posteriormente, serão preparados para serem reintegrados ao seu habitat natural, contribuindo assim para a preservação da fauna local.

A ação exemplar dos Policiais Militares do 3° Batalhão Ambiental destaca o comprometimento da Brigada Militar com a proteção da vida selvagem e a conservação do meio ambiente. A comunidade é encorajada a colaborar, denunciando situações que exijam intervenção em prol da preservação da biodiversidade.