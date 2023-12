Procon Canela participa de encontro de capacitação

Na atividade foi apresentado o funcionamento do Sistema Estadual de Defesa do Consumidor

Os servidores do Procon Canela Deisi Stange, Nathaly Oliveira Balduino e Fabiano Felles participaram recentemente da apresentação e alinhamento das ações do Sistema Estadual de Defesa do Consumidor, promovido pelo Procon RS. A atividade ocorreu na sede da Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (FAMURS).

O encontro contou com programação ao longo do dia, sendo realizada em formato aberto com participações de todos presentes. Durante a manhã, ocorreram reuniões de trabalho com áreas temáticas e troca de experiências entre os integrantes. Na tarde, foi o momento reservado para palestras que buscavam uniformizar a atuação da defesa do consumidor no estado do Rio Grande do Sul.