Tragédia no 3º GAAAe: Jovem militar de São Francisco de Paula é encontrado morto no quartel em Caxias do Sul

Na madrugada desta segunda-feira, uma tragédia abalou o 3º Grupo de Artilharia Antiaérea (3º GAAAe) em Caxias do Sul. Um jovem militar de 19 anos, natural de São Francisco de Paula, foi encontrado morto dentro do quartel, vítima de um aparente suicídio.

O triste episódio ocorreu durante o quarto horário de serviço do militar, que foi descoberto com um único disparo em sua cabeça, proveniente de seu próprio fuzil automático leve, calibre 7.62.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a Brigada Militar foi acionada para atender a um chamado de suicídio dentro do perímetro do quartel. O pedido de socorro foi feito às 01h47min, e equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) também foram mobilizadas. Infelizmente, ao chegarem ao local, os socorristas constataram que o jovem militar já havia falecido.

O Comando do 3º GAAAe ainda não se pronunciou oficialmente sobre o ocorrido, mas acredita-se que serão realizadas investigações para esclarecer os motivos que levaram o militar a cometer o ato.

As circunstâncias precisas que levaram o jovem a tomar essa trágica decisão ainda são desconhecidas, mas o caso destaca a importância de abordar a saúde mental dentro das instituições militares e buscar maneiras de prevenir situações semelhantes no futuro.