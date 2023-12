Unidos do Copo é o campeão da Primeirona 2023

A última sexta-feira (15) foi de festa para o Unidos do Copo, que se tornou campeão do Campeonato Municipal de Futsal da Primeira Divisão de Gramado 2023. Após um jogo muito equilibrado e decidido nos detalhes, o Unidos do Copo venceu o Zeus FC por 2 a 1.

“O Ginásio do Perinão apresentou um bom público. Tivemos uma grande disputa dentro de quadra e uma grande festa fora dela”, comentou o secretário de Esporte e Lazer, Lucas Roldo.

A noite também foi de premiação para o goleador João Viana, com 12 marcados pelo Unidos durante a competição. Já o troféu de goleiro menos vazado e de atleta destaque da final, ficou com Germano Pottratz, também do Unidos do Copo.



Foto: Ascom/PMG