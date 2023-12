50 pessoas receberam os certificados em três cursos oferecidos no CIDICA

Foram concluídos os cursos de Robótica, EletroEletrônica e Panificação, em parceria com o SENAI

O Centro Integrado de Desenvolvimento e Inovação de Canela (CIDICA) realizou na segunda-feira (18/12) o encerramento do 2º Inova Canela, evento que fecha a programação de encontros de inovação e capacitações ocorridas em 2023, com destaque para a conclusão dos cursos de Robótica, EletroEletrônica e Panificação, em parceria com o SENAI.

Na ocasião também aconteceu as entregas das menções honrosas às empresas que mais contribuíram com o município de Canela, tudo isso para fomentar e fortalecer o empreendedorismo na Serra Gaúcha e aos veículos de comunicação parceiros do Cidica que não puderam estar presentes no evento de 1º de dezembro.

Os primeiros a subirem no palco para receber seus certificados foram os alunos do Curso de Reparação de Circuitos Eletroeletrônicos e Residenciais, sendo eles:

– Antonio Gustavo Araújo de Lima

– Clodoaldo Guedes da Silva

– Eduardo Willrich de Moura

– Guilherme de Almeida

– Jeisom Luis de Oliveira Brito

– Juliano Corrêa

– Leandro da Silva Paloschi

– Leandro Foss Casagrande

– Lucas Ariel Bassani

– Ronaldo Leite Gil

– Silas Gabriel Boeira



Já os formandos do Curso de Preparação de Produtos de Panificação foram:

– Ana Maria Strieski de Souza

– Ayrton Sena da Silva

– Debora Stocker dos Santos

– Dionata dos Reis Bohnn

– Helio Proença

– Jaqueline Palhano de Freitas

– Jezebel Barcellos de Almeida

– Loiliane Weyand Schwartz

– Lucas Chaves Karam

– Lucélia Costa

– Luciano Meidel Karam

– Lucinara Sumariva da Silva Vaz

– Maria Eduarda Vetorazzi

– Maria Luisa Silveira dos Santos

– Maria Luiza Strieski de Souza

– Marluce Pinto Canabarro Barbosa

– Mave Andrades Pompeu

– Nerly Garin Fracasso

– Rosana Cristina Silveira Pereira

– Talita de Oliveira Rodrigues

– Thatiana da Mota Santos



Por fim, houve a entrega os certificados dos jovens alunos da 2ª turma do Curso

de Robótica, este que impactou e transformou a vida de 18 jovens, sendo eles:

– Artur Bianchi Boeira

– Caio Brantes Prux da Silva

– Cauã Araújo Lopes

– Davi Werkhauser Medeiros

– Eduardo José Pontes de Oliveira Macedo

– Eros do Amaral Bazzi

– Felipe de Souza Rossa

– Gabryelle Fernandes Mainieri

– Gisely de Lima Machado

– Kauê Teixeira Cabral

– Laura Gomiero Mirante

– Lucas Ribeiro da Silva

– Maria Eduarda Rothmann da Silva

– Miguel Strieski de Souza

– Nick William Azevedo de Oliveira

– Otavio Fogaça Macedo

– Rafael Terres Klein

– Tarciso Barbosa Wigg

O secretário da Fazenda e Desenvolvimento Econômico Luciano Melo destacou que “Os cursos oferecidos foram todos válidos, percebemos o empenho dos alunos diante do trabalho que realizaram. Temos só elogios pelo bom trabalho realizado e queremos parabenizar a todos que superaram as dificuldades, não desistiram, conseguiram concluir os cursos, e esperamos que vocês continuem buscando qualificação, pois é o mercado no município é quem ganha”.

Luciano também agradeceu aos instrutores do Senai pela dedicação e sabedoria repassada aos alunos.