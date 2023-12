BR-116 em Picada Café: Trecho totalmente bloqueado por deslizamento de terra

Na noite de segunda-feira (18), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) comunicou um bloqueio total na BR-116, em Picada Café, devido a um deslizamento de terra, pedras e árvores. O incidente, registrado no km 200, foi reportado pela corporação por volta das 23h. Apesar dos esforços em andamento para a remoção e limpeza, ainda não há uma estimativa para a retomada do tráfego.

A PRF destaca que o conjunto de semáforos no km 181, em Nova Petrópolis, está operando normalmente na manhã desta terça-feira (19). No entanto, apenas a circulação de veículos leves é permitida no perímetro, que sofreu danos devido às chuvas ocorridas em vários momentos desde o último mês de junho.