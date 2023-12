Brigada Militar prende traficante com 31 buchas de cocaína no bairro Palace Hotel

Na manhã de segunda-feira (18), por volta das 11h30, a Brigada Militar, através da Força Tática, em ações de polícia em Canela, recebeu denúncia sobre um traficante que realizava venda de drogas na Avenida Bela Vista, no Bairro Palace Hotel.

O suspeito, de 29 anos, com antecedentes por furto qualificado, homicídio e porte ilegal de arma de fogo, foi visualizado em frente a sua residência. Em revista pessoal foi encontrado em seus bolsos uma quantia em dinheiro e uma bucha de cocaína. Ainda dentro de uma carteira de cigarros, com mais porções da substância, no total de 31 buchas de vários tamanhos, pesando ao todo 41 gramas.

O traficante foi preso em flagrante e encaminhado ao presídio de Canela.