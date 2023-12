Formandos de escola de Canela comemoram conquista com banho de mangueira dos Bombeiros

9º ano da Escola Municipal João Alfredo Corrêa Pinto recebeu a surpresa na manhã desta segunda (19)

Os alunos do 9ª ano da Escola Municipal João Alfredo Corrêa Pinto receberam uma visita surpresa dos Bombeiros de Canela, na manhã desta segunda (19). Eles comemoraram a formatura no ensino fundamental com um banho de mangueira, direto do caminhão.

Depois do banho devidamente tomado, pais e professores resolveram se juntar à comemoração em uma grande confraternização.

O “banho de mangueira” é uma tradição associada aos bombeiros, principalmente em eventos comemorativos, desfiles, paradas e celebrações. Essa prática simboliza não apenas um gesto de comemoração, mas também possui origens históricas e culturais relacionadas ao papel histórico dos bombeiros.