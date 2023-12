Mini Mundo completa 40 anos e realiza programação especial para marcar data

Com atrações para o público visitante, valorização da equipe interna e homenagens, atrativo celebrou as quatro décadas de história

Primeiro parque temático de Gramado e uma das referências turísticas mais visitadas da região, o Mini Mundo completou na última sexta-feira (15) a importante marca de 40 anos de história. E para celebrar este momento, o parque realizou uma programação especial na data com atrações artísticas para os visitantes e um ato de agradecimento para os mais de 100 colaboradores e parceiros que contribuem diretamente para o funcionamento e o sucesso do atrativo.

Durante todo o dia festivo, o Mini Mundo contou com a presença de pernas de pau fazendo a recepção do público, a pré-estreia do show “Melodia da Sorte” com o Limpador de Chaminés, além de uma apresentação do Coral Etnias, show de mágica e música ao vivo. Também houve distribuição de mudas de hortênsias, balões e brindes para as crianças, movimentando o parque em um lindo dia de comemoração.

Mais tarde, após o fechamento aos visitantes, o Mini Mundo dedicou um momento especial para valorização e agradecimento de sua equipe interna e parceiros estratégicos. Houve entrega de presentes para colaboradores com longo tempo de casa, música ao vivo e coquetel com comidas e bebidas.

HOMENAGEM

Como uma homenagem, durante a celebração os fundadores do Mini Mundo, Jussara e Heino Höppner, foram presenteados com suas miniaturas, que também serão eternizadas ocupando um cenário do parque. “Nos sentimos orgulhosos dessa história tão especial que muitas pessoas ajudaram a construir e que hoje completa quatro décadas. Desde o início o nosso objetivo sempre foi inspirar pelos detalhes da cidade em miniatura, conectar gerações e deixar um legado através das experiências que entregamos. Esse é o nosso propósito e compromisso com a comunidade e com Gramado”, destaca Jussara Höppner.

Jussara Hoppner e Gisele Nienow

ATRAÇÕES 40 ANOS

Para eternizar os 40 anos do atrativo, também será lançada em breve a websérie documental “O Legado – Mini Mundo”, com episódios mensais durante o ano festivo a partir do aniversário do parque. Além disso, o Mini Mundo está passando por uma revitalização na área que corresponde ao seu castelo de entrada original. A obra tem por objetivo apresentar uma estrutura repaginada em 2024, renovando assim seu compromisso com a essência e o vanguardismo que lhe são tradicionais.