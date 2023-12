Orçamento de Canela cresce 100% nos últimos anos, impulsionado por inovação e desenvolvimento econômico

O município de Canela, no Rio Grande do Sul, celebra um crescimento extraordinário de 100,64% em seu orçamento nos últimos seis anos, saindo de R$ 127.558,00 em 2017 para expressivos R$ 256.200,00 em 2023. O Secretário da Fazenda e Desenvolvimento Econômico, Luciano Melo, destaca o esforço contínuo em meio a desafios econômicos e a pandemia, que contrasta com a realidade de muitos municípios operando no vermelho.

“Nos últimos seis anos, fizemos o dever de casa no sentido de aumentar a capacidade de arrecadação, principalmente em termos de receita própria, buscando verbas para o crescimento de Canela, seja no Estado ou no Governo Federal, por meio de projetos concretos”, afirma Melo.

Um marco no desenvolvimento econômico local é o Centro Integrado de Desenvolvimento e Inovação de Canela (Cidica), inaugurado em março de 2022. Este espaço multissetorial tem se destacado como referência no estímulo ao empreendedorismo na área tecnológica, impulsionando uma nova matriz econômica e qualificando a mão de obra.

Em seus dois anos de existência, o Cidica realizou 216 eventos, recebeu 815 visitas, sediou 737 reuniões e promoveu 76 capacitações gratuitas, qualificando mais de 1.500 pessoas em diversos segmentos. Recentemente, ocorreu a solenidade de conclusão de cursos de robótica, eletroeletrônica e panificação.

Destacando a importância do Cidica, Melo ressalta: “Além do incentivo à economia tecnológica, nosso objetivo é qualificar os canelenses para as mais variadas necessidades do mercado.”

Na semana passada, a Secretaria da Fazenda e Desenvolvimento Econômico recebeu do Governo do Estado cerca de R$ 80 mil por meio do Programa RS Qualificação, tornando Canela um dos 202 municípios contemplados. Essa verba será direcionada para cursos profissionalizantes, como camareira, garçom, recepcionista, auxiliar administrativo e monitor de turismo, no primeiro trimestre de 2024.

O Cidica também se destaca como um espaço de eventos