Passeio ciclístico foi marcado pela solidariedade

Cada participante contribuiu com um brinquedo que será entregue para crianças carentes

Andar de bicicleta é um hábito que faz parte da vida de muitas pessoas, seja como um meio de transporte, seja como um apoio das atividades físicas ou dos momentos de lazer. Independentemente da finalidade, os benefícios do ciclismo são inúmeros tanto para o corpo quanto para a mente.

A Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo promoveu no sábado (16), um passeio ciclístico que saiu do paço municipal, percorreu as principais ruas de Canela e no Parque do Palácio houve uma pausa para orientações e hidratação, retornando pelo centro até o Parque do Lago, onde no local acontecia a feirinha com doações de cães do Cempra, filhotes da ONG Amor Sem Raça, distribuição de mudas de árvores, ponto de coleta de eletrônicos, comercialização de produtos dos agricultores locais e cama elástica para as crianças que também se divertiram com a presença do Papai Noel.

Durante o evento foram distribuídos brindes e sorteadas duas bicicletas. Os participantes contribuíram com um brinquedo que será repassado às crianças atendidas pela Assistência Social.