Peterson Secco aposta na Experiência do Cliente e no Sabor de Pizzas Premiadas

O empresário Peterson Secco é daqueles que está sempre inventando alguma coisa. Seja em busca de mais qualidade em suas pizzas, ingredientes diferenciados, variações no cardápio, maior conhecimento e até mesmo ações ousadas para chamar a atenção para a sua rede de pizzarias. Quem visitou a The Petit em Capão da Canoa/RS, já foi surpreendido pelo show de pizzaiolos free style, que fazem acrobacias com a massa da pizza. Algo comum de se ver na Itália, país da pizza, mas é uma raridade no Brasil.

O empresário gaúcho que, aos 18 anos era servente de pedreiro, se apaixonou e se especializou no preparo de pizzas. Já são mais de 30 cursos realizados nas mais diversas áreas da pizza no mundo. Não à toa, em 2023, venceu o Campeonato Brasileiro de Pizza Napoletana, ficou em 1° lugar no Selections Brasil Pizza Napoletana 2023 e recentemente foi campeão do segundo episódio do reality show “Que Bela Pizza”, da GNT.

Com toda esta bagagem e determinação, Peterson chamou a atenção da mídia e de seus clientes, que agora o procuram para uma experiência completa. “Percebi uma mudança de comportamento dos clientes que, de um tempo para cá, buscam fazer a própria pizza. Alguns levam a massa pronta – Sempre com longa fermentação para casa e outros buscam aprender a fazer a própria pizza com a farinha italiana que eu recomendo e levando em conta o descanso correto da massa, visando saborear um produto autoral, com mais qualidade e identidade”, destaca o premiado pizzaiolo.

O Juiz de Direito Vancarlo Anacleto, é um dos que opta por fazer tudo em casa. Morador de Canela, na Serra Gaúcha, ele vai pelo menos duas vezes por mês até a Donnadina para buscar a massa da pizza para preparar tudo em casa. Vancarlo conheceu as pizzas do Peterson há cinco anos, quando visitou pela primeira vez a pizzaria Abbiamo Fatto, e experimentou a vera pizza napoletana.

O juiz começou a fazer pizza em casa em 2008, e gosta de brincar com os cardápios, preparando sabores variados e dedicando a integrantes da família. “Temos a pizza Aline, da minha esposa, que é com cogumelos flambados no cointreau e presunto parma; a Malu, da minha filha mais velha, brie e sweet chili; JP, do outro filho, é a clássica calabresa com fior di latte; Maria Alice, filha mais nova prefere a de chocolate preto com M&Ms”. E o juiz “pizzaiolo” também homenageia amigos e convidados. “A “Do Pizzaiolo” é com calabresa picante, berinjela, pimentões vermelho e amarelo e azeitona preta. A doce preferida é com doce de leite uruguaio, nozes e chocolate branco”, revela.

A customização por parte do cliente parece ser uma tendência e Peterson gosta da ideia de oportunizar que o mesmo possa brincar com os sabores e participar do processo criativo. Para isso, compartilha conhecimento e cria uma relação mais próxima com o consumidor.

Se você ficou com vontade de colocar a mão na massa, aí vão algumas dicas do Peterson para você experimentar esta ideia:

. No forninho de casa esquentar o máximo possível e colocar só a massa para assar primeiro.

. Sempre usar farinha italiana para fazer a massa e colocar pouco fermento.

. Por um pouquinho de mel na receita para ganhar coloração na massa.

. Dar um descanso de ao menos 12 horas na massa.

Agora é só reunir os amigos para os tradicionais encontros de final de ano.

E que 2023 termine com uma saborosa e divertida pizza!