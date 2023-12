Prefeitura de Canela informa como ficarão os atendimentos e serviços durante o período de festividades de final de ano

A Prefeitura de Canela informa que além dos feriados já estipulados dos dias 25/12 e 1/01, também haverá alteração de horário no expediente das Secretarias da Fazenda, Gestão Pública, Governo, Meio Ambiente, Assistência, Obras, Trânsito, Educação e Turismo nos dias 22 e 29 de dezembro.

Confira como será o atendimento:

Dia 22/12 – Expediente interno das 7h às 13h, com atendimento ao público das 8h às 12h;

Dia 25/12 – Feriado (fechado);

Dias 26, 27 e 28/12 – Expediente normal, com atendimento ao público das 8h às 11h e das 13h às 16h30;

Dia 29/12 – Expediente interno das 7h às 13h, sem atendimento ao público.

Dias 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 de janeiro de 2024 fica suspenso o expediente externo somente no Paço Municipal, devido a preparação dos dados do sistema de informática, administrativo, tributário, contábil e orçamentário para o novo exercício.

SAÚDE COM ATENDIMENTO DIFERENCIADO

As celebrações de final de ano também trarão alterações no funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde, farmácia municipal e das unidades básicas. Nos dias 22 e 29 de dezembro, todas as repartições ligadas à pasta funcionarão com expediente externo das 7h às 12h, com fechamento à tarde.

Casos de urgência e emergência devem procurar atendimento no Hospital de Canela.

COLETA DE LIXO

A empresa Serra Ambiental, responsável pelo recolhimento de lixo, comunica que a coleta em Canela seguirá o calendário normal.