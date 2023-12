Projeto reciCRIATIVIDADE encerra o ano com muitas oficinas concluídas no Centro Social Padre Franco

Desde o último mês de agosto deste ano, a Cia Daiene Cliquet Artes vem desenvolvendo junto ao Centro Social Padre Franco, um projeto cultural na área do teatro de formas animadas, destinado aos jovens atendidos no turno da manhã.

Apresentação, conhecimento e trocas de experiências, proporcionando vivências artísticas de diversos estilos, todas ligadas ao universo da área do teatro de bonecos, fizeram parte das atividades. Os adolescentes tiveram a possibilidade de desenvolver atividades 100% práticas, onde puderam construir diversos bonecos e até espetáculos de teatro lambe-lambe.

O reciCRIATIVIDADE teve a participação dos bonequeiros João Vasconcellos, de Porto Alegre, Amanda Senna, de Viamão/RS e André Campos Lourenço, da cidade de Unaí/MG, que ministraram oficinas dentro de suas especialidades.

Apresentar a experiência da Cia Daiene Cliquet Artes e as de outros artistas, com suas trajetórias relevantes em cada área de atuação foi objetivo alçado na ação desenvolvida.

A construção dos bonecos é realizada de forma artesanal, respeitando conceitos de sustentabilidade com a ressignificação de materiais.

“A ideia é que os jovens que realmente gostarem da arte possam participar de eventos, sendo contratados de forma renumerada, possibilitando geração de renda e um fortalecimento da arte do teatro de formas animadas, na cena cultural de Canela” diz Cesar Cliquet, bonequeiro e proponente do projeto.

“Estamos extremamente felizes e gratos por recebermos neste último semestre o Projeto reciCRIATIVIDADE. Foi um projeto incrível, que trouxe alegria e conhecimento aos nossos jovens. Vimos muita coisa que nos encantou, desde criação e confecção de teatro lambe-lambe, máscaras de Haloween, confecção e manuseio de bonecos, entre tantas artes. Estamos na expectativa que em 2024 possamos seguir com este projeto que trouxe tanta alegria para nossos adolescentes. Cesar e Daiene são incríveis, dispostos sempre a colaborar e acima disso trazerem alegria para o Centro Social Padre Franco. Gratidão.” relata Maicon Rogério Moura Presidente Associação Assistencial Dom Luiz Guanella.

A realização do projeto se deu por meio de uma emenda do vereador José Velhinho Pinto que acreditou na proposta e nos ideais do Centro Social Padre Franco.