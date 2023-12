River Canela Sub-7: Pequenos gigantes na Copa Guri de Futsal

No último domingo (17), ocorreu em Canela a emocionante Copa Guri de Futsal um evento com mais de 20 equipes de diversas faixas etárias onde no sub-9, uma equipe se destacou não apenas por seu futebol vibrante, mas também pela tenacidade incomum de seus jogadores. A equipe River Canela Sub-7, que desafiou todas as expectativas ao competir com a bravura de verdadeiros campeões.

Apesar de serem mais jovens, os pequenos gigantes do River Canela mostraram que habilidade e espírito esportivo não têm idade. Com jogadas inteligentes e um entusiasmo contagiante, eles avançaram até a semifinal do torneio, conquistando o respeito e admiração de todos. O futebol corajoso e empolgante apresentado pelos jogadores resultou em uma impressionante quarta colocação entre os oito times participantes.

“Estamos extremamente orgulhosos dos nossos jovens atletas”, disse Rodrigo Perotto de Oliveira – Técnico da Equipe. “Eles jogaram com o coração e demonstraram um nível de jogo que muitas vezes superou o dos atletas mais velhos. Esta experiência é uma vitória em si e um grande passo para o futuro do futsal em nossa comunidade.” Afirma Antonio Cardoso Bim, pai do Jovem Goleiro Tony.

O River Canela Sub-7 se tornou um símbolo de perseverança e paixão pelo esporte. A equipe e seus treinadores agradecem o apoio contínuo dos pais, patrocinadores e fãs, que foram essenciais nessa jornada inspiradora.

Para mais informações, entrevistas e detalhes sobre a jornada da equipe River Canela Sub-7 na Copa Guri, por favor, entre em contato com Rodrigo Perotto de Oliveira, Telefone : 54 9 9936 5568.

Sobre o River Canela Sub-7

O River Canela Sub-7 é uma equipe de futsal juvenil da Serra Gaúcha, conhecida por sua abordagem ousada e criativa. Os jogadores são treinados não só nas técnicas do esporte, mas também no espírito de trabalho em equipe e na paixão pelo futebol.

Contato:

Comissão técnica:

Técnico: Rodrigo Perotto de Oliveira

Contato : 54999365568

Auxiliar Técnico: Maxsuel Souza Rosa

Preparador físico: Felipe Caputo

Na foto estão de pé da esquerda para a direita:

Antônio , Cristopher , Rafa Cruz , Antony , Vicenzo , Miguel , Tony – Agachados da esquerda para direita:

Felipe Sumariva (Felipão) , Kauã , Davi , Guilherme , Arthur , Felipe

Siga nosso Instagram: @river_canela_