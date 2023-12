Sessão da Câmara teve venda do Centro de Feiras que entrou e saiu, vereadores do MDB xingados e o “ninguém manda em mim”!

Em legítima sessão pastelão, na última do ano, Legislativo Canelense mostra, mais uma vez, como não se deve fazer as coisas…

Eu, já há algum tempo, não acompanho as sessões da Câmara de Vereadores, tento preservar minha saúde mental. Mas, por força da profissão, em algumas vezes sou obrigado a assistir, como foi o caso de ontem (18), em que o Governo entrou, aos 45 minutos do segundo tempo, na última sessão do ano, pela terceira vez, o projeto de lei para a venda do Centro de Feiras.

Na semana passada, havia escrito, aqui neste espaço, que não haveria forma legal de o PL ser votado este ano e que Alfredo Schaffer não havia voltado à Câmara com o objetivo de votar o projeto este ano. Mas os caras conseguiram me contrariar.

Eu não entendo a pressa e a insistência, não entra na minha cabeça. Ou é birra ou falta de conhecimento do líder de governo em pedir a inclusão do projeto de lei sem atentar ao que estava acontecendo no âmbito das comissões permanentes.

Mais uma vez, o presidente Jefferson salvou o projeto de lei que, se aprovado na forma proposta pelo líder do governo, Danany, com certeza seria derrubado na Justiça, assim como o projeto dos CCs logo ali na frente, o que traria mais frustração ao Governo. O presidente Jefferson mais uma vez demonstrou sensibilidade, destreza e soube lidar com os devaneios de inclusões de projetos que envolvem a necessidade de ampla discussão com a sociedade.

O projeto, mais uma vez, foi retirado da votação, pelo Governo.

Como eu havia escrito, há audiência pública para ouvir a comunidade, marcada para Fevereiro de 2024, mesmo mês em que deverá ir a votação o projeto de lei. Aguardaremos!

O Esporte de Canela não merece estar no Centro da Cidade

Alfredo disse que o Centro de Feiras, como está, hoje não serve mais. Concordo, mas não serve porque o local foi abandonado, se tivesse sido mantido, haveria função para ele. Mas, discordo quando ele diz que um ginásio não caberia em uma área tão valorizada de nossa cidade.

Agora, o valor da venda do Centro de Feiras, seguindo Alfredo disse na Câmara, seria para investir no tal de centro esportivo da Celulose. Antes era o dinheiro da venda da Rodoviária.

Quanto à Celulose, sou a favor da criação do centro esportivo, porém, uma coisa não impede a outra e vale lembrar que há mais de 10 anos a Celulose segue lá, abandonada e cada vez mais sem investimentos, ao ponto de não poder receber nem mesmo os jogos dos campeonatos de futebol de campo.

Segundo Alfredo, ali, no terreno do Centro de Feiras, deve ser feito algo mais qualificado. Assim, penso que a atual administração entende que o Esporte Canelense não deva estar no centro da cidade. Eu tenho posição contrária, deve estar no Centro, no espaço mais nobre e qualificado, para que quem pratica esporte se sinta valorizado.

As políticas públicas de esporte, estas sim, devem ser desenvolvidas em todos os bairros. Mas, quem não gosta de esporte e não pratica esporte não pode mesmo entender do que estou falando…

MDB e os vereadores de bosta

Ao final da sessão, o verador Jeferson de Oliveira fez um desabafo, reclamando que o presidente do MDB falava nos corredores da Câmara que os vereadores de seu partido são uns “bostas”, por não conseguir rebater a oposição.

“Gostaria de estar aqui, elogiando o partido, mas não tem como fazer isso”.

Ele encerrou com uma fala do líder do Governo, Roberto Danany, dita à época do processo de cassação de Alberi Dias, já como uma provocação ao próprio Roberto: “ninguém manda em mim”!