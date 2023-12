Taça Família Chaulet/Copa Guri celebra o talento nas categorias sub 09 e sub 17 em Canela

No último domingo, dia 17 de dezembro, a cidade viveu momentos emocionantes com a realização da Taça Família Chaulet, um evento esportivo que reuniu 18 equipes divididas nas categorias sub 09 e sub 17. A competição, que já se tornou tradicional na região, teve como destaque a 6ª edição da Copa Guri, rendendo homenagens à família Chaulet por seu comprometimento e crença no desenvolvimento das categorias de base.

Na categoria sub 09, a equipe do João de Barro Parobé conquistou o título de forma brilhante, demonstrando talento e determinação ao longo da competição. Os jovens atletas, comandados por seus técnicos dedicados, conseguiram superar desafios e adversários, levando para casa o troféu de campeões.

Já na categoria sub 17, a equipe de Riozinho sagrou-se campeã, demonstrando um desempenho excepcional ao longo dos jogos. Os jogadores, empenhados e focados em suas metas, proporcionaram momentos de emoção para os torcedores presentes, garantindo a vitória e o reconhecimento como a melhor equipe da categoria.

A Taça Família Chaulet não é apenas uma competição esportiva; é também um momento de confraternização e celebração do esporte na comunidade. Além disso, a 6ª edição da Copa Guri trouxe consigo uma homenagem especial à família Chaulet, reconhecendo o papel fundamental que desempenham no desenvolvimento e apoio às categorias de base.

Durante a cerimônia de premiação, membros da família Chaulet receberam troféus e agradecimentos, destacando a importância de seu envolvimento no cenário esportivo local. A homenagem ressalta a crença na formação de novos talentos e no papel transformador que o esporte desempenha na vida dos jovens.

A Taça Família Chaulet e a Copa Guri são mais do que competições esportivas; são eventos que fortalecem os laços comunitários, promovem o espírito esportivo e incentivam a prática esportiva desde a base. Que venham mais edições de sucesso, inspirando novas gerações a acreditarem no poder do esporte como ferramenta de desenvolvimento pessoal e coletivo.