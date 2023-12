Chope vermelho celebra o Natal no Parque do Caracol

A bebida foi criada pela Cervejaria Felsen exclusivamente para o parque e fica disponível por tempo limitado até 1º de janeiro.

Ampliando as experiências de Natal aos visitantes, o Parque do Caracol, em Canela, lançou um chope vermelho especial para a sua temporada natalina. A bebida foi produzida pela Cervejaria Felsen exclusivamente para o parque e está disponível por tempo limitado até o dia 1º de janeiro.

“O nosso chope vermelho é mais uma forma de oferecer uma experiência exclusiva aos nossos visitantes. Eles só irão experimentar aqui no Parque do Caracol, não existe em outro lugar, assim como os nossos espetáculos e atrações de Natal”, comenta Renan Pacheco, gerente de marketing e comercial do Parque do Caracol.

O chope vermelho, que tem chamado a atenção dos turistas, é do estilo pilsen. A bebida está disponível em dois tamanhos: 500ml (R$ 15) e 300ml (R$15) e pode ser adquirida diretamente na Cervejaria Felsen que fica na Praça das Lojas na entrada do parque.

A bebida é mais uma das atrações natalinas do Parque do Caracol. A programação especial com apresentação do esquete interativo “Salvando o Natal” e do espetáculo “Os Protetores da Natureza”, ambos criados exclusivamente para o atrativo turístico, seguem até o dia 1º de janeiro. A paradinha “Cortejo de Natal” completa a programação.

As atrações são gratuitas e acontecem em diferentes ambientes do parque nas segundas, sextas, sábados e domingos, às 12h e 14h30. Moradores da região e visitantes podem assistir às intervenções artísticas adquirindo o ingresso regular de acesso ao parque.

Confira a programação completa

22/12 – Sexta-feira

12h – Espetáculo “Protetores da Natureza”

14h30 – Espetáculo “Protetores da Natureza”

23/12 – Sábado

12h – Espetáculo “Salvando o Natal”

14h30 – Espetáculo “Salvando o Natal”

24/12 – Domingo

12h – Cortejo de Natal – Paradinha

14h30 – Espetáculo “Salvando o Natal”

25/12 – Segunda-feira

12h – Cortejo de Natal – Paradinha

14h30 – Espetáculo “Protetores da Natureza”

29/12 – Sexta-feira

12h – Espetáculo “Protetores da Natureza”

14h30 – Espetáculo “Protetores da Natureza”

30/12 – Sábado

12h – Espetáculo “Protetores da Natureza”

14h30 – Espetáculo “Protetores da Natureza”

31/12 – Domingo

12h – Cortejo de Natal – Paradinha

14h30 – Espetáculo “Protetores da Natureza”

JANEIRO

1/1/2024 – Segunda-feira

12h – Espetáculo “Protetores da Natureza”

14h30 – Espetáculo “Protetores da Natureza”