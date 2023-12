Faccat repassa quase 2 mil litros de leite para entidades sociais

Quase 2 mil litros de leite foram repassados para 14 entidades do Vale do Paranhana, Vale do Rio dos Sinos, Serra e do Litoral pelas Faculdades Integradas de Taquara (Faccat), na tarde de quinta-feira, 14 de dezembro.

A ação foi o resultado dos litros arrecadados durante o Vestibular Solidário, ocorrido em novembro, e do Vestibular Especial, realizado no início de dezembro. A taxa de inscrição era a doação de litros de leite.

Desde que a Faccat lançou a proposta de vestibulares solidários, já foram repassados quase 65 mil litros de leite em prol de crianças, adolescentes, idosos e famílias carentes.

“Talvez muitas pessoas se questionem se tanta gente precisa de leite, e a resposta é sim. Há muitos idosos e crianças que precisam desses leites, e os voluntários das entidades realizam um papel muito importante. Graças a essas entidades, muitas famílias carentes, que realmente precisam, são amparadas”, destaca o diretor-geral da Faccat, Delmar Backes.

As entidades beneficiadas com o repasse foram: ONG Vida Breve, ONG Acolhedores da Esperança, Lar Padilha (Taquara); Cáritas Paroquial São João Batista; Vida Plena (Parobé); Conselho Municipal do Idoso (Três Coroas); Lar do Idoso (Igrejinha); Cáritas Paroquial Nossa Senhora da Imaculada Conceição (Rolante); Lar Nossa Senhora do Rosário (Riozinho); Liga de Combate ao Câncer (Santo Antônio da Patrulha); Liga de Combate ao Câncer (Nova Hartz); Liga de Combate ao Câncer (Sapiranga); Criança Cidadã (Campo Bom); Instituto Santíssima Trindade (Gramado).

As entidades receberam os litros de leite com alegria e gratidão. “Esses litros de leite são muito importantes para nós. Ajudam a manter nossos projetos e atender as famílias que precisam”, afirma a coordenadora da ONG Acolhedores da Esperança, Simone de Azevedo.

A Faccat reafirma seu compromisso com a responsabilidade social e a solidariedade. A instituição acredita que a educação é um direito de todos, e que todos merecem ter acesso a uma alimentação saudável.