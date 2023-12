Prefeitura de Canela assume manutenção dos canteiros e calçadas da RS-235

Trecho corresponde entre a esquina da Rua Getúlio Vargas até o pórtico na divisa com o município de Gramado

A Prefeitura de Canela recebeu autorização da EGR – Empresa Gaúcha de Rodovias para assumir a manutenção dos canteiros e calçadas da RS-235, do trecho que corresponde entre a esquina da Rua Getúlio Vargas até o pórtico na divisa com o município de Gramado. A Administração Municipal já iniciou este trabalho com o propósito de embelezar este trecho da rodovia que para milhares de visitantes é o principal acesso à cidade de Canela.

Nesta primeira etapa foram limpos trechos dos passeios públicos, tanto no canteiro central como nas margens da rodovia. A Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Agricultura também está realizando o plantio de mudas de árvores e flores. Ao todo serão plantadas mil mudas de manacás, mil mudas de azaleias, mil mudas de hortênsias e 800 mudas entre lírios e agapanthus. O secretário titular da pasta, Marcelo Savi, afirma que o trabalho terá continuidade no início de 2024.

“Vamos possibilitar que a prática de atividades físicas neste trecho, como corridas ou caminhadas, seja ainda mais agradável com calçadas bem cuidadas e limpas. O aspecto visual dos canteiros também sofrerá uma grande mudança com o colorido das flores e das árvores”, projeta Marcelo Savi.

Foto: Divulgação