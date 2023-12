Professor Daniel confirma pré-candidatura a prefeito de Gramado

O vereador Professor Daniel confirma ser pré-candidato a prefeito de Gramado nas eleições municipais de 2024. O anúncio foi divulgado nesta quarta-feira, dia 20, por meio das suas redes sociais, informando também estar de saída do Partido dos Trabalhadores. Nos últimos anos, Daniel já vinha sendo apontado como um nome forte para concorrer ao Executivo Municipal e, agora, reforça seu posicionamento para o pleito do próximo ano.

Segundo Daniel, seu nome surgiu a partir da própria comunidade. “É um anúncio muito importante para minha vida, para minha trajetória política e também para a cidade de Gramado. É um projeto coletivo que estamos construindo com partidos políticos, com pessoas, com liderança. É um projeto que defende uma mudança, uma renovação, uma nova forma de fazer política ao lado das pessoas, dialogando e construindo com os gramadenses”, declara o Professor, convidando a comunidade a se unir a este novo projeto de cidade.