Rodeio Crioulo Nacional de Canela promete uma grande festa da tradição gaúcha

Canela se prepara para abrir a temporada de rodeios de 2024 com um evento imperdível, dando início as comemorações dos 70 anos do CTG Querência.

De 11 a 14 de janeiro, o Parque de Rodeios Saiqui será o palco de emocionantes provas campeiras e artísticas, atraindo participantes não apenas do Rio Grande do Sul, mas também de estados vizinhos como Santa Catarina e Paraná, que já têm presença garantida.

Além das competições empolgantes, a programação social promete ser destaque, trazendo grupos de renome no cenário tradicionalista gaúcho e até mesmo fora do Estado. Entre as atrações confirmadas, destacam-se nomes como Paulinho Moscelin, Grupo Rodeio e Chiquito e Bordoneio, prometendo entretenimento de alta qualidade para os presentes.

Jeferson Lodéa, patrão do CTG Querência, assegura que estão empenhados em proporcionar uma festa grandiosa da cultura gaúcha. Ele ressalta: “Estamos preparando um evento não apenas para os participantes das provas, mas também para o público que aprecia a rica tradição gaúcha. Iremos unir tradição, competição e entretenimento em uma experiência única para todos os presentes “.

Mais informações pelo fone/whats: 54.32822666.

O Rodeio Crioulo Nacional de Canela é uma realização do CTG Querência, com o apoio da Prefeitura Municipal e Câmara Municipal de Vereadores.