UCS propõe instalação de Curso de Medicina em São Francisco de Paula

A proposta atende aos critérios estabelecidos pelo Ministério da Educação (MEC) para a autorização de novos cursos de medicina

Em uma reunião realizada na última terça-feira (19), o Prefeito Marcos Aguzzolli e o Vice-prefeito Thiago Teixeira de São Francisco de Paula se encontraram com a equipe diretiva da Universidade de Caxias do Sul (UCS) e representantes dos municípios da Associação dos Municípios do Vale do Paranhana (Ampara) para discutir a viabilidade da instalação de uma faculdade de medicina na cidade.

A proposta da UCS está alinhada aos critérios estabelecidos pelo Ministério da Educação (MEC) para a autorização de novos cursos de medicina. O Edital de Chamamento Público nº 01/2023, publicado em outubro de 2023, pré-selecionou 116 regiões de saúde em 1.719 municípios, abrindo a possibilidade de criação de até 5.700 novas vagas em cursos de Medicina em todo o Brasil. A região da Ampara é uma das regiões selecionadas.

A UCS, já reconhecida por sua excelência com uma faculdade de medicina em Caxias do Sul, busca agora expandir o acesso à formação médica na região. O Prefeito Marcos Aguzzolli destaca a importância desse projeto para São Francisco de Paula, afirmando que a UCS, com sua qualidade de ensino, contribuirá para a formação de profissionais altamente capacitados na cidade.

Gelson Leonardo Rech, Reitor da UCS, ressalta que, com o apoio dos municípios locais, a universidade espera contribuir significativamente para a melhoria da saúde pública e para o desenvolvimento da região. Durante a reunião, o vice-reitor Asdrubal Falavigna enfatizou que a implantação da faculdade de medicina formará uma nova comunidade de cuidados médicos, atendendo aos desafios na área da saúde enfrentados por diversos municípios da região.

Participaram da reunião a Diretora do Campus Universitário da Região das Hortênsias – UCS Margarete Fátima Lucca diretora, o Reitor da UCS Gelson Leonardo Rech, o Vice-reitor da UCS Asdrubal Falavigna, os prefeitos de Riozinho Alceu Marcos Pretto, de Três Coroas Alcindo de Azevedo, de Cambará do Sul Ivan do Amaral Borges, de Igrejinha Leandro Horlle, a prefeita de Taquara Sirlei Bernardes da Silveira, o vice-prefeito de Três Coroas Irineu Feier, o Secretário de Saúde de São Francisco de Paula Juliano Paz, a Secretária de Educação de São Francisco de Paula Ana Paula Ferreira Cruz Bennemann, o Secretário de Administração de São Francisco de Paula Beto Lopes, os secretários da Saúde de Rolante Ricardo Gonçalves e de Riozinho Ramão Corso, o diretor médico administrativo do Hospital de São Francisco de Paula Tadeu Stringari e os representantes da UCS Givanildo Garlet, Lisangela Letti e Terciane Luchese.