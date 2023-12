Brigada Militar prende motorista embriagado após acidente em Canela

A Brigada Militar de Canela prendeu em flagrante um motorista embriagado após um acidente de trânsito na madrugada desta quinta-feira (21).

O acidente ocorreu por volta das 02h30 na Avenida João Pessoa, no bairro Centro. O condutor de um veículo Sandero relatou que transitava pela rua sentido bairro/centro, quando ao realizar uma conversão à esquerda, na Rua Dona Carlinda, foi atingido na lateral por um veículo VW/Voyage que vinha pela Avenida João Pessoa, sentido centro/bairro.

O condutor do Voyage, um homem de 22 anos, apresentava sinais de embriaguez e assumiu ter bebido duas doses de Whisky. Foi realizada prova testemunhal e exame clínico no hospital, sendo o autor preso em flagrante por embriaguez ao volante.

O veículo Voyage foi removido ao pátio da Brigada Militar e o condutor foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Canela.

Acidentes causados por motoristas embriagados são um grave problema de segurança no trânsito

A embriaguez ao volante é uma das principais causas de acidentes de trânsito no Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, em 2022, 31% dos acidentes fatais no país foram causados por motoristas embriagados.

Os acidentes causados por motoristas embriagados são mais graves, pois o condutor perde a capacidade de controlar o veículo e de tomar decisões adequadas. Além disso, a embriaguez reduz o tempo de reação do motorista, o que aumenta o risco de colisões.

É importante que os motoristas conscientizem-se sobre os perigos da embriaguez ao volante e evitem beber antes de dirigir.