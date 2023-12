Canela promove queima de fogos para celebrar o réveillon

Cidade espera atrair milhares de turistas para o espetáculo

Canela, no Rio Grande do Sul, vai promover uma grande queima de fogos para celebrar o réveillon. O show pirotécnico será realizado em frente à Catedral de Pedra, um dos principais pontos turísticos da cidade.

A queima de fogos terá duração de 17 minutos e contará com uma variedade de efeitos especiais, criando um espetáculo de luzes e cores que poderá ser visto de vários ângulos.

A expectativa é que a queima de fogos atraia milhares de pessoas de Canela e de cidades vizinhas. A prefeitura da cidade está preparando uma estrutura especial para receber o público.

Catedral de Pedra será o cenário do espetáculo

A Catedral de Pedra é um dos principais pontos turísticos de Canela. A construção foi inaugurada em 1939 e é um dos símbolos da cidade. O edifício é feito de pedra basalto e tem um estilo neogótico.

A Catedral de Pedra será o cenário do espetáculo de fogos de artifício. A posição privilegiada da construção garantirá que o show possa ser visto de vários ângulos.

Evento seguro para a virada de Ano de 2024

A gestão municipal está empenhada na organização de um evento seguro e que ofereça o máximo de conforto às famílias que planejam prestigiar o espetáculo de Réveillon às 00h do dia 1º de janeiro de 2024.

Segundo o secretário de Turismo, Gilmar Ferreira, a empresa vencedora do processo licitatório está comprometida em seguir todas as normas e legislações aplicáveis ao comércio e à realização do espetáculo. Os materiais utilizados nos shows pirotécnicos são de alta segurança e tecnologia, especialmente desenvolvidos para a celebração do Réveillon, com predominância de efeitos luminosos e coloridos.

A conformidade com a Lei dos Fogos, Lei Estadual 15.366/2019, é uma prioridade destacada pela administração. O artigo 1º da lei determina expressamente a proibição da queima e soltura de fogos de estampidos e artefatos pirotécnicos festivos com efeito sonoro ruidoso acima de 100 decibéis à distância de 100 metros de sua deflagração.

Canela é um destino turístico popular

Canela é uma cidade turística localizada na Serra Gaúcha. A cidade é conhecida por suas belezas naturais, sua arquitetura colonial e seu clima ameno. Canela é um destino popular para turistas de todo o Brasil e do mundo.

A cidade recebe cerca de 2 milhões de turistas por ano. O turismo é uma das principais atividades econômicas da cidade.

Economia local deve ser beneficiada

A expectativa é que a queima de fogos beneficie a economia local. O comércio da cidade deve registrar um aumento nas vendas na véspera de ano novo. Além disso, a cidade deve receber um fluxo maior de turistas, o que também deve gerar renda para os comerciantes e prestadores de serviços locais.

Fechamento

A queima de fogos de Canela é um evento tradicional que atrai milhares de pessoas todos os anos. O espetáculo é uma forma de celebrar a chegada de um novo ano e também de movimentar a economia local.