CRAS Santa Marta realiza confraternização no Parque do Caracol

Com o objetivo de proporcionar um momento de descontração e celebrar os festejos de final de ano, o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do bairro Santa Marta realizou, nesta quarta-feira (20), uma confraternização com a equipe e as pessoas que participam das oficinas do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF). A atividade aconteceu no Parque do Caracol e contou com almoço e um momento de acolhida entre os usuários e servidores.

“Essa atividade marca o nosso ano, pois é o momento que tiramos para sair do CRAS e trazer as famílias para confraternizar e terem essa troca. Agradecemos a equipe do Parque do Caracol pela acolhida. É uma oportunidade de proporcionar um momento de lazer para todos”, destacou a coordenadora do CRAS Santa Marta, Rose Müller.