Dia de Doar 2023 em Gramado arrecada 4 toneladas de ração

A campanha Dia de Doar deste ano de 2023 encerrou nesta quarta-feira, dia 20, após ser postergada em mais alguns dia, e superou a expectativa de arrecadação. Foram 4 toneladas de ração doadas, que serão destinadas à Associação Mãos Dadas Patas Salvas e a Associação Gatos Anjos, de Gramado. O Dia de Doar é um movimento global para promover a generosidade, por meio da conexão de pessoas com causas importantes. No município de Gramado, se tornou lei por meio de um projeto do vereador Renan Sartori (MDB).

A Associação Gatos Anjos e a Associação Mãos Dadas Patas Salvas trabalham em prol dos animais abandonados e em vulnerabilidade. Renan destaca todo o engajamento para que o resultado de 4 toneladas fosse alcançado. “Gostaria de agradecer a todos que dedicaram o seu tempo e sua doação, contribuindo com esta ação que, com certeza, fez a diferença na causa animal. Minha gratidão às empresas, aos amigos, aos servidores da Câmara e todos aqueles que tiveram participação para fazer esta campanha acontecer”, destaca o vereador.