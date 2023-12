Entrega de presentes das cartinhas do Sonho de Natal

A equipe da Secretaria de Turismo e Cultura realiza nesta semana a entrega das cartinhas adotadas por padrinhos e madrinhas durante o evento. Com direito a Papai Noel, os voluntários percorreram diversos bairros com os presentes às crianças, adolescentes e em muitos casos até adultos, transformando a entrega numa grande celebração natalina.

Mais de 200 cartinhas foram escritas e diversas delas tiveram seus pedidos realizados. Na mesma ocasião, os mais de 500 brinquedos arrecadados na troca solidária dos shows na Praça João Corrêa também foram entregues levando alegria a criançada.

“É muito lindo, que Deus abençoe a todos que ajudaram. Eu agradeço muito porque meus filhos ficaram todos felizes. Eles nem esperavam, então ganharam esses presentes como se fosse uma surpresa mesmo. E comprar presentes para os quatro não é fácil. Ficamos bem felizes hoje”, disse em tom de gratidão a dona de casa Catarina Garcia.

A pequena Merlyn Gomes Ferreira, de 7 anos, também fez seu apelo ao bom velhinho e ganhou uma boneca e um conjuntinho de roupa nova. Ao receber o presente do Papai Noel lhe deu um abraço apertado e agradeceu.

O Sonho de Natal de Canela é uma realização da Prefeitura, por meio da Secretaria de Turismo e Cultura/Canela Paixão Natural, com parceria do Mundo a Vapor, Skyglass e Terra Mágica Florybal.

Programação do Sonho de Natal do final de semana



Diariamente o Papai Noel recebe os visitantes na sua casa na Praça João Corrêa – das 14h às 21h.



Paradinha Noturna dia 22/12 às 19h com início na Catedral de Pedra



“Estátuas Humanas – Uma performance do Nascimento de Cristo” dia 23/12 em frente a Catedral de Pedra, às 17h30



Natal Gaúcho com Shana Muller – dia 23/12 às 20h30 no Multipalco da Praça João Corrêa



Paradinha de Natal – dia 24/12 às 16h percorrendo da Catedral de Pedra até a Casa do Papai Noel, na Praça João Corrêa.



Programação Paralela



Nos Trilhos da Magia – Descida do Papai Noel – diariamente às 20h e 21h30 em frente a Catedral de Pedra. Nos dias 24 e 31 de dezembro, o show não acontece.



Parque do Caracol

* 22/12 – Sexta-feira

Espetáculo “Protetores da Natureza”

Sessões: 12h e 14h30



*23/12 – Sábado

12h – Cortejo de Natal – Paradinha

14h30 – Espetáculo “Salvando o Natal”



* 24/12 – Domingo

12h – Cortejo de Natal – Paradinha

Espetáculo “Salvando o Natal”

Sessão:14h30

*25/12 – Segunda-feira

12h – Cortejo de Natal – Paradinha

Espetáculo “Protetores da Natureza”

Sessão:14h30



Estação Cultural em Canela – Cultura o Ano Todo

Local: Estação Campos de Canella – Rua Coberta de Canela



Sexta-feira, 22 de dezembro:

Show: Orquestra de Sopros de Bom Jesus

Espetáculo circense: Kaiu da Kombi

Horário: 18 horas



Sábado, dia 23 de dezembro:

Show: Músico Dirceu Andriolli

Horário: 14 horas

Show: Orquestra de Sopros de Veranópolis

Horário: 15h

Show: Sons da Serra

Horário: 18 horas

Espetáculo circense: Kaiu da Kombi

Horário: 14h, 15h e 18 horas

Os shows terão entrada franca.