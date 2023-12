Estação Campos de Canella recebe Orquestras e Shows na programação cultural  

Na próxima sexta-feira, dia 22 de dezembro, às 18h, a Estação Campos de Canella (www.estacaocanella.com.br), a “Rua Coberta de Canela”, recebe a Orquestra Municipal de Sopros de Bom Jesus.

Sob a regência do maestro Edimar Jacoby, os componentes apresentarão músicas como a Nona Sinfonia de Beethoven, Aquarela, Soul Bossa Nova, Whisky a go go, Another brick in The Wall, além dos sucessos natalinos: Jingle Bells, Noite Feliz, We Wish you a merry Christmas.

A programação especial segue no sábado, dia 23 de dezembro, a partir das 14h, com pocket show do instrumentista Dirceu Andriolli. Na ocasião, ele interpretará sucessos de artistas consagrados ao saxofone, trompete e Flughelhorn. No setlist: Rita Lee, Fagner, Roupa Nova, Beatles, Rolling Stones, Queen, Abba, entre outros.

Às 15h, a Orquestra de Sopros de Veranópolis se apresenta sob a regência do maestro Andriolli. Os músicos farão uma viagem musical, passando por temas de filmes, tributos à composição, músicas gaúchas e mexicanas.

Finalizando a agenda cultural, às 18h, acontece o show Sons da Serra. O grupo formado por Emílio Fogaça, David Fritsch e Vitor Vargas, fará uma apresentação instrumental. No repertório, canções gaúchas, castelhanas e de outros continentes.

A companhia “Ponto de Cultura Kombinação” também marca presença na sexta-feira e no sábado. A trupe vai apresentar oespetáculo circense “Kaiu da Kombi”, em paralelo com as demais atrações. A partir de intervenções cenográficas e performáticas, os artistas abordarão situações do cotidiano, trazendo reflexões sobre conceitos, valores e sonhos, propondo aos espectadores o resgate da força interior para seguir em frente e a construção de uma sociedade mais sensível, humana, ética, com compaixão e empática.

Os shows fazem parte do “Projeto Estação Cultural em Canela – Cultura o Ano Todo”, que tem o objetivo de propagar a cultura para todos a partir de eventos semanais gratuitos, criando um polo de intercâmbio e difusão cultural no Sul do Brasil. É apresentado pela Novalternativa Incorporadora, com financiamento do Ministério da Cultura, através da Lei de Incentivo à Cultura – Lei Rouanet. O agente cultural é S&S Produtora.