Estacionamento rotativo em Gramado não terá cobrança no Natal e Ano Novo

A Prefeitura de Gramado e Rek Parking informam que haverá isenção de cobrança do estacionamento rotativo na cidade no dia 25 de dezembro de 2023 e 1 de janeiro de 2024 não haverá funcionamento do estacionamento na cidade de Gramado.

A decisão foi tomada entendendo que são datas importantes para se estar com a família por um tempo maior que o limite máximo de uso das vagas, principalmente no Natal. Além disso, a medida permite que os colaboradores da Rek Parking possam desfrutar desse momento, assim como todos os cidadãos de Gramado.

A cobrança segue normal nos dias anteriores e posteriores, das 8h45 às 18h45.