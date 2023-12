Festival Confraria SG anuncia mudanças, terá 15 estações de assados com receitas exclusivas e assadores estrangeiros

A 14ª edição do Festival de Churrasco Confraria SG de Gramado anuncia novidades para o evento marcado para o dia 23 de março de 2024.

Entre as mudanças estão a nova identidade visual do evento trazendo modernidade para a marca. O conceito foi desenvolvido pela agência Quarto Hub de Igrejinha.

Ao mesmo tempo que moderniza a marca, o evento também transforma seu formato em uma área de convivência focada nas experiências gastronômicas premium, em um modelo único quando se fala em festival de churrasco no Sul do Brasil.

“Os participantes que já estão acostumados com a qualidade na entrega do evento serão surpreendidos na nossa edição do mês de março com um evento diferente e único. Estamos trazendo a verdadeira essência da gastronomia de qualidade através do tradicional churrasco“, destaca Maciel Burttet, organizador do evento.

Para chegar ao novo modelo de evento, serão 15 estações de assados com mais de 150 assadores de todo o país e assadores estrangeiros já confirmados de países como Argentina e Uruguai, países que são referência em assados de qualidade.

“As estações serão distribuídas de forma diferente, com nova sinalização e ampla divulgação das técnicas de assados, dos cortes nobres e das receitas preparadas com exclusividade para o evento. Tudo preparado com foco na gastronomia de ponta e na entrega de uma experiência gastronômica diferenciada quando o assunto é festival de churrasco no Brasil”, conta o curador do evento, Fernando Schimanoski.

A nova distribuição das estações e das áreas de exposição trarão uma área de convivência com atendimento premium aos participantes.

Uma das novidades já confirmadas é a estação com um búfalo inteiro que terá apoio da Ascribu e Búfalos El Dourado. A estação será comandada pelo chef argentino Saulo Morinigo de Corrientes, Argentina. Outras estações confirmadas são: estação de hambúrguer, vegetariana, linguiças especiais, choripan, costelão, wagyu, cordeiro, menarosto, matambrito, leitão, panceta, frango e risotos.

Ao todo, o evento em março deverá servir cerca de duas toneladas de churrasco. A Confraria SG é um evento no formato open churras e open chope. Os ingressos estão sendo vendidos no primeiro lote na plataforma Sympla.

Já estão confirmadas as seguintes marcas: Suprema, Fruki, Armazém 845, Casa Antiga, Vinícola Jolimont, Frigorífico Madu, Ouro e Pampa, Romena, Pro Solar, Farmácias Associadas, Nutrifrango, Bertram, Santa Fé Alimentos, Guinchos Burguer, MCarnes, Frigorífico Borrússia.

Para a próxima edição estão confirmadas as seguintes atrações musicais: a dupla Lucas & Felipe, The Travellers e Dj Michele Wender.

A confraria SG é uma iniciativa da SG Facas Artesanais em parceria com Shima Assador.