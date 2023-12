Mátria Parque de Flores lança Passaporte Pedrinho que garante gratuidade para pessoas com autismo 

Nova forma de ingresso faz homenagem ao filho da jornalista Isabel Ferrari e garante acesso livre também ao acompanhante do visitante com Transtorno do Espectro Autista (TEA), a partir deste sábado (23), antevéspera de Natal.

Inspirado pela dupla Isabel e Pedrinho, o Mátria Parque de Flores lança neste sábado (23), antevéspera de Natal, o Passaporte Pedrinho, ingresso que garante gratuidade para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e acompanhante. Pedrinho, 13 anos, autista não verbal, é filho único de Joel Santos e da jornalista e ativista em inclusão e diversidade, Isabel Ferrari, e mostra todos os dias que o amor supera qualquer barreira.

Com dois anos de funcionamento em São Francisco de Paula, na Serra Gaúcha, o Mátria já está na lembrança de milhares de famílias e quer agora motivar pessoas com histórias de vida atípica a desfrutarem de seus jardins. Assim, incentiva o passeio ao ar livre e o desejo de que todos possam seguir em frente, seja qual for a dificuldade.

“É uma alegria ser a semente deste projeto lindo. O Mátria é sensorial, oferece paz, caminhos, cores e cheiros, tudo o que estimula e mexe com todos os sentidos”, diz Isabel.

Para atender a este público, que pode e deve estar em todos os lugares, o Mátria concluirá a capacitação de 100% de seus colaboradores nesta sexta (22), em treinamento do programa TEAcolhe, do governo do Estado do Rio Grande do Sul. A atividade será conduzida pela equipe do Centro Regional de Referência em Transtorno do Espectro do Autismo da 6ª Região – CRR/TEAcolhe Igrejinha, coordenado pela psicóloga Adriana Trindade.

A novidade do Passaporte Pedrinho integra o projeto Mátria Inclusão, que em junho de 2023 promoveu palestras em um dia de ações sobre o TEA para pais e professores, com a apresentação artística do grupo de jovens com autismo da orquestra Uma Sinfonia Diferente. O projeto reforça a missão do Mátria que é a de encantar, com a excelência no atendimento e a beleza da natureza, em um ambiente acolhedor, sustentável e inclusivo.

“Os espaços do Mátria foram pensados para promover bem-estar, alegria e uma profunda conexão com a natureza como forma de arte. Estamos muito felizes em nos capacitar para receber pessoas tão especiais como Pedrinho”, diz Ithyara Piazza, diretora do Mátria.

Como vai funcionar o Passaporte Pedrinho

O Passaporte Pedrinho é válido para pessoas com autismo e seu acompanhante. Não há necessidade de reserva. O ingresso estará disponível a partir de sábado, 23/12, direto na bilheteria do parque.

Não há limite de emissão de passaportes por dia.

No dia da visita ao parque, quem optar pelo Passaporte Pedrinho precisa levar UM dos documentos abaixo que comprove o diagnóstico: CIPTEA, RG com CID, laudo, atestado de frequência que ateste autismo ou outro documento de identificação – como o cartão de benefício de prestação continuada da assistência social. O documento deve ser apresentado na bilheteria, sem ficar em fila.

Lembrando que o passaporte só é válido para pessoas com autismo, inicialmente. Ele é nominal, intransferível e as atrações pagas à parte não estão inclusas, como carrinhos e bikes elétricos.

As pessoas que utilizarem o passaporte poderão ser identificadas com um adesivo nas catracas de acesso, se assim desejarem. O atendimento é prioritário a autistas e seu acompanhante.

Entrada para o acompanhante

Quem optar pelo Passaporte Pedrinho pode levar um acompanhante sem o pagamento de ingresso. A gratuidade é válida para uma pessoa. O passaporte não é cumulativo com demais promoções, convênios, benefícios e descontos vigentes ao tempo da compra ou da visita.