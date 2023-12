Prawer Chocolates inaugura espaço no NBA Park Gramado

A Prawer Chocolates, reconhecida como a primeira fábrica de chocolates artesanais do Brasil, inaugurou um espaço da marca dentro do NBA Park Gramado nesta segunda-feira (18/12). O local é um café com venda de produtos da Prawer, incluindo barras de chocolate inspiradas na temática do parque, que proporciona uma imersão no universo do basquete da NBA.

“A abertura deste café no NBA Park Gramado é parte do nosso projeto de expansão da marca, que terá ainda mais visibilidade juntos aos turistas da região. Pretendemos, inclusive, aplicar esse mesmo modelo de parceria para que a Prawer esteja presente em outros parques de Gramado e em Canela”, revela José Augusto Freiberger, diretor executivo da Prawer Chocolates. Segundo o gestor, a empresa projeta um excelente movimento no novo espaço, devido ao grande sucesso de público no NBA Park. “A ideia é criar uma aproximação com a NBA, desenvolvendo parcerias e collabs entre as duas marcas”, completa Freiberger.