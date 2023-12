Rio Grande do Sul fará estudo e testagem para diagnosticar Alzheimer pelo exame de sangue

Convênio entre a UFRGS e a Secretaria Estadual da Saúde (SES) busca tornar mais acessível o diagnóstico da doença

Com o avanço das tecnologias, mais doenças do cérebro têm sido detectadas por exames de imagem. No entanto, a maior parte dessas inovações são caras e pouco acessíveis à população e ao sistema público de saúde.

Com o objetivo de validar uma testagem para todos os brasileiros, um convênio foi assinado nesta quarta-feira (20) entre a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) — por meio da Fundação de Apoio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Faurgs) — e a Secretaria da Saúde do Estado (SES/RS).

O investimento, de cerca de R$ 1,4 milhão, propiciará à universidade gaúcha a compra do equipamento capaz de realizar um exame de sangue inovador. Eduardo Zimmer, professor adjunto do Departamento de Farmacologia da UFRGS, explica que, após o recebimento da tecnologia, o estudo terá uma fase de testagem na população do estado.

A secretária estadual da Saúde, Arita Bergmann, lembrou o caminho trilhado para que o projeto se tornasse viável. “Além de estarmos valorizando a pesquisa no Estado, essa é uma conquista que vai melhorar a qualidade de vida da população. Hoje, estamos celebrando que, no futuro, o SUS possa prestar cuidado assistencial com a antecedência necessária”, justificou.

Coordenado pelo Instituto de Ciências Básicas da Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (ICBS/UFRGS) em parceria com o Instituto do Cérebro da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), o projeto busca prevenir e atenuar a progressão da doença de Alzheimer antes do aparecimento de sintomas, identificando fatores de risco. O equipamento, chamado de Elisa Ultrassensível (Simoa® HD-X Analyzer da empresa Quanterix), possibilitará determinar biomarcadores positivos da doença em indivíduos neurologicamente saudáveis.

“Tenho a enorme alegria de estar à frente da Faurgs no momento da assinatura deste convênio junto ao governo do Estado. Uma união de esforços que incentiva a expertise em pesquisa da UFRGS em prol de algo maior: o amplo acesso ao diagnóstico precoce da doença de Alzheimer”, destacou Ana Rita Facchini, presidente da FAURGS.

O estudo

A primeira fase do estudo consiste na coleta de sangue de três mil voluntários e será a base para o acompanhamento da pesquisa. Os voluntários são oriundos de 10 cidades gaúchas: Bento Gonçalves, Caxias do Sul, Osório, Passo Fundo, Pelotas, Porto Alegre, Santa Maria, Santo Ângelo, Uruguaiana e Veranópolis.

Com esse investimento, o Rio Grande do Sul dá mais um passo rumo à inovação na pesquisa sobre o tema e poderá servir de modelo nacional, uma vez que está em consonância com as diretrizes da Organização Mundial da Saúde (OMS) para o enfrentamento de demências, em especial a doença do Alzheimer.

O objetivo central é que o estudo, coordenado pelo ICBS/UFRGS, resulte em um exame disponibilizado à população, tornando-se alicerce para o desenvolvimento de um plano nacional focado no assunto pelo SUS. Além disso, o projeto também tem o intuito de reduzir o custo do diagnóstico precoce e o subdiagnóstico de demências na atenção primária, contribuindo com a qualidade de vida de indivíduos idosos.

“O exame já existe no mundo e no Brasil, mas estamos importando o conhecimento e isso eleva o custo. A sua realização hoje está em torno de R$3,5 mil. O Rio Grande do Sul será pioneiro no país a fazer a testagem na população (dentro do estudo), o que criará evidências científicas nacionais, propiciando um menor valor de custeio do exame. Estamos projetando um custo de R$ 200,00”, enfatiza Zimmer, acrescentando que a UFRGS tem múltiplas pesquisas publicadas sobre o tema e estudos com colaborações internacionais.

A literatura médica e científica mostra que as doenças degenerativas começam a se desenvolver 20 a 30 anos antes de os sinais aparecerem. Com a possibilidade de identificar a enfermidade em larga escala, com o exame de sangue, há maior tempo hábil para o manejo antes do aparecimento dos sintomas. A inovação permite, também, gerar mais dados para políticas públicas efetivas de saúde no país.