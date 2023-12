Animais do Gramadozoo recebem presentes de Natal

O Papai Noel está distribuindo presentes para os animais do Gramadozoo até domingo (24). Ou melhor, uma Mamãe Noel e seu ajudante. A bióloga Tathiana Barros e o tratador Felipe Meireles entraram no clima natalino e estão usando as tradicionais roupas vermelhas do Bom Velhinho para realizar as ações do programa de enriquecimento ambiental. Com a temática de Natal, as atividades ocupacionais buscam garantir o bem-estar animal.

Para as onças, a equipe distribuiu caixas com pedaços de carne. Os presentes foram colocados em locais estratégicos do recinto. Após a saída da Mamãe Noel e do gnomo, o casal de onças foi solto no espaço e rapidamente interagiu com os pacotes. Já no recinto dos quatis, a interação foi mais cautelosa, mas não demorou para os animais encontrarem as frutas dentro das caixas.

Nas ilhas das fêmeas de macaco-aranha, a Mamãe Noel e seu ajudante chegaram de barco e foram recebidos com certa desconfiança. Sem fazer cerimônias, as macacas abriram rapidamente os pacotes de presente com banana, mamão e outras frutas.

O programa de atividades ocupacionais é desenvolvido ao longo do ano com temáticas lúdicas. Os visitantes podem acompanhar os enriquecimentos natalinos até domingo (24), das 10h às 16h. Outras espécies serão envolvidas nas atividades. “Além de promover a educação ambiental, os enriquecimentos garantem o bem-estar animal”, afirma Tathiana. O Gramadozoo não abrirá na segunda (25) e retoma as atividades ao público na terça (26). O parque fica no Km-35 da ERS-115.