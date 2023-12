Atletas do Olé Futsal são selecionados em peneira do Parobé Futsal

A seletiva para as categorias sub 15 e sub 17 ocorreu em 16 de dezembro e esta semana foi publicado nas redes socias do Parobé Futsal a lista com os atletas selecionados.

Os meninos foram observados pelos treinadores Cleverson Signori, também coordenador do projeto Parobé Futsal e treinador do sub 17 e sub 20, e por Gabriel Ritzel, treinador do sub 15.

Foram selecionados os meninos Cezar Augusto Silva, Henrique Bede Marques, Riquelme Ferreira, todas sub 15 e Werner Friederich Dallarosa Port, para a categoria sub 17.

Os atletas em sua maioria irão compor as equipes de transição do Parobé Futsal. Segundo os instrutores da equipe a idéia é preparar o selecionado para as grandes competições que o clube terá pela frente nos próximos anos.

Os treinos de acontecerão no ginásio municipal Decio Francisco da Costa, na cidade de Parobé, partir de fevereiro de 2024.