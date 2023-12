Câmara de Vereadores de Canela bate recorde e repassa quase 1,9 milhões em 2023

Nesta sexta-feira (22), o Presidente do Legislativo canelense, Jefferson de Oliveira, assinou o repasse das sobras financeiras da Câmara Municipal ao Poder Executivo, com um montante totalizando R$ 1.880.601,86 (um milhão, oitocentos e oitenta mil, seiscentos e um reais) entre as sobras orçamentárias e mais repasses feitos durante o ano.

Durante 2023, a Câmara realizou repasses para diversas entidades e diferentes fins, totalizando um valor de 950 mil reais, que beneficiou o Centro de Tradições Gaúchas (CTG), o Centro Social Padre Franco, a Secretaria de Saúde para a castração de animais.

Este valor repassado nesta semana agora retorna aos cofres do município para ser investido em melhorias para a comunidade canelense.

Para o Presidente Jefferson de Oliveira, este valor mostra o comprometimento dos vereadores com o município: “Em tempos tão difíceis no cenário Federal e Estadual, podermos repassar um valor tão importante para auxiliar as mais diversas áreas, como saúde, cultura e educação, entre outros, mostra o comprometimento de todos os vereadores desta Casa com o dinheiro público, e também, com o bem de nossa comunidade”, ressaltou Jefferson.