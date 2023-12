Polícia Civil de Canela realiza campanha de Natal beneficiando mais de 300 crianças

Canela, RS — A Polícia Civil de Canela promoveu uma significativa campanha de Natal, distribuindo mais de 300 presentes para crianças, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade, em diferentes bairros da cidade. Na tarde da última quarta-feira (20), os policiais civis e estagiários mobilizaram-se para atender aos pedidos feitos em “Cartinhas ao Papai Noel”, recebendo doações do comércio local e da comunidade.

“Como nos anos anteriores, o órgão policial recebeu dezenas de cartinhas ao Papai Noel em que feitos pedidos de presentes”, disse o Delegado Vladimir Medeiros, destacando que a equipe ficou comovida ao perceber que a maioria dos pedidos era direcionada a cestas básicas e materiais escolares. Ele ressaltou que todas as cartas foram atendidas graças ao esforço da equipe da Delegacia de Polícia e à participação expressiva da comunidade.

Além do sucesso na campanha natalina, o Delegado comemorou os excelentes resultados em operações, prisões e apreensões ao longo do ano, renovando o compromisso da equipe com a comunidade para o próximo ano.